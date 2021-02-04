إصابة إيفونا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي إصابة الجابوني ماليك إيفونا بقطع في الرباط الصليبي.

ماليك إيفونا النادي : الصفاقسي الصفاقسي

وخضع المهاجم الجابوني أمس الأربعاء لفحوصات أثبتت إصابته وحسب موقع "فوت 24" التونسي سيغيب لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

ولم يخض إيفونا سوى 15 دقيقة بقميص الأسود والأبيض منذ انضمامه في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري.

التقرير التونسي أضاف "يبدو أن نادي عاصمة الجنوب قد تورط في هذه الصفقة خصوصا أن اللاعب تعاقد في السنوات الأخيرة مع الإصابات وهو ما حال دونه ومشوار كروي محترم".

تمنياتنا بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الميادين للاعبنا ماليك إيفونا الذي أثبتت الكشوفات الطبية تعرضه لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة. #PROMPT_RÉTABLISSEMENT_EVOUNA 💪 Posted by ‎Club Sportif Sfaxien النادي الرياضي الصفاقسي‎ on Wednesday, February 3, 2021

ويشارك الصفاقسي في الكونفدرالية الإفريقية إذ سيلتقي كيجالي الرواندي في ملحق دور الـ 32.

ويحتل الصفاقسي المركز الرابع في الدوري التونسي برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن الترجي المتصدر.

وانضم إيفونا لصفوف الأهلي قادما من الوداد المغربي في 2015 وسجل 13 هدفا خلال 31 مباراة وصنع 5 بجميع المسابقات.

ورحل صوب الدوري الصيني بعد عام لنادي تيانجيان تيدا إذ سجل 3 أهداف في 10 مباريات بعد انتقل تم مقابل 7.25 ملايين يورو.

ولعب لأندية كونيا سبور التركي وناسيونال ماديرا وسانت كلارا البرتغاليين، قبل أن ينضم الدولي البالغ 28 عاما لصفوف الصفاقسي.