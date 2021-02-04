كلوب: لاعبو ليفربول مرهقون ذهنيا.. ولم يتحدد بعد من سيفوز في قمة الأحد

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي أن فريقه بدا "مرهق ذهنيا" أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

ليفربول خسر للمرة الثانية تواليا على ملعبه في الدوري، وفشل في التسجيل للمباراة الثالثة تواليا على أرضهم لأول مرة منذ 1984.

وقال كلوب للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "أولا وقبل كل شيء يستحق برايتون الفوز بالمباراة، لقد كانوا أفضل منا، فعلوا أشياءً أفضل مما قدمنا وخسرنا الكرة في مواقف كثيرة".

وأضاف "أفضل طريقة للدفاع أمام برايتون هو الاحتفاظ بالكرة ولعب كرة القدم، عندما فعلنا ذلك سيطرنا على الأقل على المباراة، لم نصنع الكثير من الفرص".

وأوضح "بالنسبة لي الفريق بدا اليوم مرهقا ذهنيا ومنذ وقت طويل كذلك، وهذا أفضل أداء، هذا هو الأمر".

وأكمل "كان أسبوعا صعبا، ولم نكن مستعدين كفاية للتفوق على تشكيل برايتون".

وأردف "في النهاية سجلوا هدفا وأتيحت لهم الفرص، ونحن أيضا، لكنهم سجلوا ويستحقوا الفوز".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن الريدز.

وواصل كلوب "نحن نقاتل على أشياء كثيرة، نقاتل من أجل الـ 3 نقاط، ولم يتحدد بعد من سيفوز يوم الأحد، علينا أن نلعب جيدا ونحاول وسنرى",

وتابع "الفوارق في النقاط ليست مهمة حاليا، لأنها نتيجة النتائج التي حققناها بالفعل، لذلك علينا المحاولة في اللقاء المقبل".

وأتم "الليلة لم يكن الأداء كافيا، رأينا ذلك ونعلم ذلك وسنحاول تغيير ذلك".