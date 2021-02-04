في حضوره الأول.. لينجارد ينتصر لـ وست هام أمام أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه

الخميس، 04 فبراير 2021 - 00:15

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد يحتفل بهدف وست هام في أستون فيلا

تواجد جيسي لينجارد لأول مرة مع وست هام، فسجل وحسم الفوز لفريقه أمام أستون فيلا.

فاز وست هام يونايتد على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

سجل توماس سوسيك هدفا، وجيسي لينجارد هدفين لوست هام في اللقاء، فيما سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا الوحيد.

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الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة الـ38 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ32 في المركز التاسع.

أحداث المباراة

أحداث المباراة كانت في الشوط الثاني، إذ تقدم توماس سوسيسك لوست هام في الدقيقة الـ51 من صناعة سعيد بن رحمة.

جيسي لينجارد أضاف الثاني في الدقيقة الـ56 من صناعة ميكيل أنطونيو، ليسجل الوافد الجديد في أولى مبارياته.

تريزيجيه شارك بدلا من روس باركلي في الدقيقة الـ70 لتحسين النتيجة.

أستون فيلا سجل الأول فعلا في الدقيقة الـ81 عن طريق أولي واتكينز.

وست هام قتل المباراة في الدقيقة الـ84 بهدف ثالث وعن طريق لينجارد أيضا. انطلاقة من أنطونيو ثم تمريرة إلى لينجارد، والذي سدد ليفشل أيميليانو مارتينز في التصدي لها.

في إنجلترا أستون فيلا وست هام
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