للمرة الثانية في التاريخ.. برايتون يهزم ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس، 04 فبراير 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

فاز برايتون على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب أنفيلد.

وحقق برايتون فوزه الثاني في التاريخ على ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد الانتصار بنفس النتيجة وفي أنفيلد أيضا بشهر مارس 1982.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 24 في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

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بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وصف المباراة

دخل ليفربول المباراة بخط هجوم يتكون من محمد صلاح وشاكيري وفيرمينو في غياب ساديو ماني المصاب.

كما غاب الحارس أليسون بسبب الإصابة.

جاء الشط الأول متوسط المستوى من الطرفين دون فرصة خطيرة على الحارسين.

وفي الشوط الثاني سجل ستيفن ألزاتي هدف فوز برايتون في الدقيقة 56 بعد متابعة لعرضية من الناحية اليسرى، حولها بجسده إلى مرمى ليفربول.

وانتفض ليفربول للهجوم في محاولات لإحراز هدف التعادل.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديل ثنائي بنزول كل من ديفوك أوريجي وتشامبرلين بدلا من فينالدوم وشاكيري في محاولة لتنشيط الهجوم.

وطالب محمد صلاح بالحصول على ركلة جزاء بعدما سدد كرة اصطدمت بيد مدافع برايتون.

لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب دون احتساب مخالفة.

ودفع كلوب بلاعب الوسط كوريتس جونز بدلا من المهاجم البرازيلي فيرمينو.

وظل ليفربول في الدقائق الأخيرة يحاول تسجيل التعادل، ولكن دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بخسارة حامل لقب الدوري الإنجليزي.

في مباراة أخرى فاز إيفرتون على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف.

سجل أهداف إيفرتون كل من جيلفي سيجوردسون ودومينيك كالفيرت لوين، بينما سجل رافينيا هدف ليدز الوحيد.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 36 في المركز السادس، وتجمد رصيد ليدز عند النقطة 29 في المركز الـ11.

ليفربول برايتون محمد صلاح
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