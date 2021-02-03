الفوز التاسع على التوالي.. مانشستر سيتي يهزم بيرنلي ويحافظ على الصدارة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 21:50

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

حافظ مانشستر سيتي على انفراده بصدارة الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز التاسع على التوالي بعد الانتصار على بيرنلي.

وتغلب مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة منفردا ولديه مباراة مؤجلة أمام أستون فيلا، أما بيرنلي فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

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وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا عن طريق جابرييل خيسوس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز رحيم سترلينج التقدم بهدف جديد في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني كاد رياض محرز أن يقتل المباراة مبكرا بهدف ثالث في الدقيقة 57 لكن ألغته تقنية الفيديو بسبب التسلل.

ويلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وفي نفس التوقيت نجح ليستر سيتي في استعادة نغمة الانتصارات مجددا بالفوز على فولام بهدفين دون مقابل.

ورفع ليستر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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