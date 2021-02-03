شقيق بوجبا: لم أسمع أي شيء بشأن تجديد تعاقده.. إن يونايتد أراد المال عليهم بيعه

أشعل ماتياس شقيق بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد فتيل التكهنات مجددا حول مستقبل الأخير مع الشياطين الحُمر.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال ماتياس بوجبا لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني: "بول سعيد وأدائه يتحسن".

وعن تعاقده قال: "يتبقى لبول عاما في تعاقده مع مانشستر يونايتد، لا أعرف إن كان سيظل مع الفريق حتى نهايته، لا أستطيع إخباركم الآن".

وواصل "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنه حال أراد يونايتد الحصول على المال فعليهم بيعه الآن وإلا فإنه سيرحل مجانا".

وأتم ماتياس "لم أسمع أي شيء بشأن تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد".

وأثيرت العديد من التكهنات حول مستقبل بوجبا في ظل اهتمام ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان وفريقه السابق يوفنتوس بضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بول بوجبا قال في وقت سابق: "أنا لدي عقد هنا ومستمتع مع الفريق، الكل يعرف أنه مازال هناك عام متبقي في تعاقدي مع النادي وسوف أتحدث معهم وسنرى ماذا سيحدث".

وأتم "الآن هدفي الفوز بشيء ما مع النادي، هذا كل ما أفكر فيه، الفوز".