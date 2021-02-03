تعرف على مواعيد أول جولتين لـ الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا.. ولقاء بيراميدز في الكونفدرالية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

أفشة - محمود علاء - محمد عبد الغني - الأهلي - الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد أول جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالإضافة للقاء ذهاب ملحق دور الـ32 في الكونفدرالية.

الأهلي

تأجل موعد المباراة الأولى للأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة
مونديال الأندية - مؤتمر موسيماني: سنقدم أفضل ما لدينا أمام الدحيل.. لم نأت إلى هنا للنزهة مونديال الأندية - مؤتمر الشناوي: نشعر بسعادة لأننا سنلعب في حضور جماهيرنا.. كنا ننتظر هذه اللحظة إبراهيم حسن: حققنا فوزا هاما ضد المقاصة.. والدوري صعب هذا الموسم

لذا تقرر أن يستضيف الأهلي منافسه المريخ السوداني في الـ16 من شهر فبراير الجاري في ملعبه الأهلي WE السلام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيدير المباراة الحكم الزامبي جياني سيكاوزي، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس من أنجولا وأرسينيو شادريك من موزمبيق.

أما الجولة الثانية فسوف يسافر الأهلي إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في الـ23 من شهر فبراير الجاري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في الملعب الوطني بدار السلام.

وسيدير المباراة الكاميروني أليوم أليوم، ويعاون مواطنيه ألفيس جاي و السيدة كارين أتيزامبونج.

ويلعب الاهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ وسيمبا وفيتا كلوب.

الزمالك

أما الزمالك فسوف يلتقي بمولودية الجزائر في 12 فبراير الجاري في استاد القاهرة وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي يديره باملاك تيسيما ويعاونه كينيدي موسى وتيميسيجين أباكو.

أما المباراة الثانية فسوف يسافر الزمالك للسنغال للقاء تونجيث في الـ23 من شهر فبراير الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب لات ديور.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوروندي بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة مع تونجيث ومولودية الجزائر والترجي.

بيراميدز

سيسافر بيراميدز للقاء راسينج أبيدجان الإيفواري في الـ14 من شهر فبراير الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب ايبمبي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم نيجيري يديره قدري أولولادي أديبمبي ويعاونه كل من صامويل بوادوتاكام وايفوسا سيلستين.

الحكام المصريين

وفي الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية سيدير طاقم تحكيم مصري بالكامل لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني.

وسيتولى إدارة المباراة جهاد جريشة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، على أن يتولى محمد عادل مهمة الحكم الرابع.

وستقام المباراة في جنوب إفريقيا في ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

الأهلي الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال الأندية - الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل لقاء الدحيل 7 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
تعرف على مواعيد أول جولتين لـ الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا.. ولقاء بيراميدز في الكونفدرالية 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مونديال الأندية - مؤتمر موسيماني: سنقدم أفضل ما لدينا أمام الدحيل.. لم نأت إلى هنا للنزهة 27 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
إبراهيم حسن: حققنا فوزا هاما ضد المقاصة.. والدوري صعب هذا الموسم 31 دقيقة | الدوري المصري
مونديال الأندية - مؤتمر الشناوي: نشعر بسعادة لأننا سنلعب في حضور جماهيرنا.. كنا ننتظر هذه اللحظة 40 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مران الزمالك – انتظام الجزيري ومروان حمدي.. وعودة أحداد وشيكابالا ساعة | الدوري المصري
البدري: الأهلي لديه خبرات للتعامل مع مونديال الأندية.. أتمنى أن يصل بعيدا فيه ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بعد اكتساح ساوثامبتون 9-0.. سولشاير: كان عرضا ممتعا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك