تعرف على مواعيد أول جولتين لـ الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا.. ولقاء بيراميدز في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد أول جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالإضافة للقاء ذهاب ملحق دور الـ32 في الكونفدرالية.

الأهلي

تأجل موعد المباراة الأولى للأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

لذا تقرر أن يستضيف الأهلي منافسه المريخ السوداني في الـ16 من شهر فبراير الجاري في ملعبه الأهلي WE السلام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيدير المباراة الحكم الزامبي جياني سيكاوزي، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس من أنجولا وأرسينيو شادريك من موزمبيق.

أما الجولة الثانية فسوف يسافر الأهلي إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في الـ23 من شهر فبراير الجاري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في الملعب الوطني بدار السلام.

وسيدير المباراة الكاميروني أليوم أليوم، ويعاون مواطنيه ألفيس جاي و السيدة كارين أتيزامبونج.

ويلعب الاهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ وسيمبا وفيتا كلوب.

الزمالك

أما الزمالك فسوف يلتقي بمولودية الجزائر في 12 فبراير الجاري في استاد القاهرة وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي يديره باملاك تيسيما ويعاونه كينيدي موسى وتيميسيجين أباكو.

أما المباراة الثانية فسوف يسافر الزمالك للسنغال للقاء تونجيث في الـ23 من شهر فبراير الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب لات ديور.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوروندي بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة مع تونجيث ومولودية الجزائر والترجي.

بيراميدز

سيسافر بيراميدز للقاء راسينج أبيدجان الإيفواري في الـ14 من شهر فبراير الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب ايبمبي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم نيجيري يديره قدري أولولادي أديبمبي ويعاونه كل من صامويل بوادوتاكام وايفوسا سيلستين.

الحكام المصريين

وفي الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية سيدير طاقم تحكيم مصري بالكامل لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني.

وسيتولى إدارة المباراة جهاد جريشة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، على أن يتولى محمد عادل مهمة الحكم الرابع.

وستقام المباراة في جنوب إفريقيا في ملعب لوفتوس فيرسفيلد.