بعد اكتساح ساوثامبتون 9-0.. سولشاير: كان عرضا ممتعا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بأهدافهم في ساوثامبتون

وصف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أداء فريقه في المباراة التي اكتسح فيها ساوثامبتون 9-0 بالممتع.

ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد كان شاهدا على فوز الشياطين الحمر الكاسح على ساوثامبتون بنتيجة 9-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد حركنا الكرة بشكل جيد وسريع".

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وأضاف "استخدمنا المساحات ولعبنا العرضيات، وكان لدينا تحركات جيدة في الخلف، وكان لدينا مهاجمون أرادوا تسجيل الأهداف والمدافعين كذلك وبمجهود كبير من الظهيرين".

وأكمل "لقد كان أحد تلك العروض التي تقدمها حين لآخر وتستمتع بها. أنا متأكد من أن الجميع استمتعوا بمانشستر يونايتد".

وتابع المدرب النرويجي "أعتقد أن أداء الفريق كله كان رائعًا. لا يمكنك اختيار أي أداء فردي ليكون الأفضل".

وأتم "في بعض الأحيان يمكن تحديد مركزك في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف. لذلك علمنا أنه بعد الطرد كانت هذه فرصة لتسجيل الأهداف".

وسجل أهداف المباراة أنتوني مارسيال (هدفين) وآرون وان بيساكا وماركوس راشفورد وإدينسون كافاني وسكوت مكتومياني وبرونو فيرنانديز ودانييل جيمس.

هذا بالإضافة لهدف عكسي عن طريق لاعب ساوثامبتون يان بيدناريك بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة في الدقيقة الثانية طرد لألكساندر جانكيويتز لتدخله بقوة على قدم سكوت مكتوميناي.

ذلك قبل أن يُطرد يان بيدناريك في الدقيقة 86 لعرقلته لأنتوني مارسيال في منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

ورفع ذلك الانتصار رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن غريمه مانشستر سيتي ومباراتين أكثر خاضهما أكثر منه كذلك.

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير ساوثامبتون
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