كلوب: مواجهة برايتون ستكون صعبة لهذه الأسباب

رغم الفارق الكبير بين الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي، لكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يتوقع مباراة صعبة أمام برايتون يوم الأربعاء.

ويحل برايتون الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري، ضيفا على ليفربول حامل اللقب على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 22 من المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس لدي كلمات كافية لأقول كم أحترم ما يفعله جراهام بوتر مع برايتون".

وأضاف "الطريقة التي يلعبون بها جيدة حقًا ولا تصدق. لذلك لديهم فكرة واضحة، لاعبون جيدون في المراكز الصحيحة. في النهاية، يخسرون مباريات على أي حال، وهذا يجعل الأمر غريبًا حقًا. لكنهم يتمسكون بفكرتهم وأنا أحترم ذلك كثيرًا".

وأكمل "ضد توتنام، من الواضح أن أفكارهم آتت ثمارها، لقد كانت ثلاث نقاط مستحقة، ومن الواضح أنه كان بإمكانهم تسجيل الأهداف في وقت سابق من تلك المباراة، والتحكم فيها في اللحظات المناسبة".

وواصل المدرب الألماني "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لأنهم يدافعون بشكل جيد ويهاجمون بشكل جيد، لذا علينا أن نكون مستعدين لهذه المباراة".

وأتم "بالنسبة لنا تبدو وكأننا نعيش لحظات جيدة بعد انتصارين متتاليين بالدوري. ويمر برايتون الآن بلحظة جيدة أيضًا، ولا مشكلة لدي في ذلك. في النهاية، عليك أن تهزم الفريق الذي تواجهه وهذا ما نحاول فعله".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

فيما يتواجد برايتون في المركز الـ17.