كلوب: مواجهة برايتون ستكون صعبة لهذه الأسباب

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 14:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون - الدوري الإنجليزي

رغم الفارق الكبير بين الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي، لكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يتوقع مباراة صعبة أمام برايتون يوم الأربعاء.

ويحل برايتون الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري، ضيفا على ليفربول حامل اللقب على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 22 من المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس لدي كلمات كافية لأقول كم أحترم ما يفعله جراهام بوتر مع برايتون".

أخبار متعلقة
مدرب ساوثامبتون بعد الـ9-0: خسارتنا ضد يونايتد أشد ألما من السقوط أمام ليستر مدافع ليفربول الجديد: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. التدرب أمامه سيفيدني بيرلو: تعلمنا الدرس من لقاء إنتر.. ورونالدو شعر بالغضب بعد التبديل كونتي: هاندانوفيتش لم ينقذ أي كرات ضد يوفنتوس.. الخسارة محبطة لنا

وأضاف "الطريقة التي يلعبون بها جيدة حقًا ولا تصدق. لذلك لديهم فكرة واضحة، لاعبون جيدون في المراكز الصحيحة. في النهاية، يخسرون مباريات على أي حال، وهذا يجعل الأمر غريبًا حقًا. لكنهم يتمسكون بفكرتهم وأنا أحترم ذلك كثيرًا".

وأكمل "ضد توتنام، من الواضح أن أفكارهم آتت ثمارها، لقد كانت ثلاث نقاط مستحقة، ومن الواضح أنه كان بإمكانهم تسجيل الأهداف في وقت سابق من تلك المباراة، والتحكم فيها في اللحظات المناسبة".

وواصل المدرب الألماني "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لأنهم يدافعون بشكل جيد ويهاجمون بشكل جيد، لذا علينا أن نكون مستعدين لهذه المباراة".

وأتم "بالنسبة لنا تبدو وكأننا نعيش لحظات جيدة بعد انتصارين متتاليين بالدوري. ويمر برايتون الآن بلحظة جيدة أيضًا، ولا مشكلة لدي في ذلك. في النهاية، عليك أن تهزم الفريق الذي تواجهه وهذا ما نحاول فعله".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

فيما يتواجد برايتون في المركز الـ17.

يورجن كلوب ليفربول برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: مواجهة برايتون ستكون صعبة لهذه الأسباب 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: إجراءات إدارية تؤخر وصول أوناجم إلى المغرب 10 دقيقة | الدوري المصري
مونديال الأندية - تحديد زي الأهلي أمام الدحيل.. وتطبيق تبديل إصابة الارتجاج الإضافي 20 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
حوار – موسيماني يتحدث عن: التدريب بأوروبا ونيلسون مانديلا و"الخطيب الذي مثل دالجليش" 25 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
جوارديولا: أجويرو سيعود بعد أسابيع 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاصة (0) (1) الاتحاد.. باسم مرسي يهدر ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
حسام عزو: أرضية ملعب المحلة أفضل من برج العرب.. ومكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك ساعة | الدوري المصري
كهربا: كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في مونديال الأندية والآن أشارك للفوز بالبطولة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 3 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 4 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام
قد ينال إعجابك