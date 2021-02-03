مونديال الأندية - تحديد زي الأهلي أمام الدحيل.. وتطبيق تبديل إصابة الارتجاج الإضافي

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الدحيل

تقرر ارتداء الأهلي للزي البديل، خلال مواجهته أمام الدحيل في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2020 بقطر.

ويرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء خلال مواجهة الدحيل يوم الخميس ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد ظهر الأربعاء لتنسيق مجريات اللقاء واللوائح.

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وتم التوضيح خلال الاجتماع على أحقية كل فريق في أجراء 5 تبديلات خلال المواجهة مع إمكانية وجود تغيير سادس حال تعرض لاعب لإصابة تسببت في نزيف بالرأس أو أي إصابات في الرأس أو عند وصول المباراة لوقت إضافي.

ومن أبرز التعليمات كذلك خلال الاجتماع الفني أن يكون لكل فريق الحق في إجراء 3 لاعبين فقط من البدلاء عمليات الإحماء رفقة المدرب أثناء اللقاء.

وشهد الاجتماع التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف الساعة بالإضافة للتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق تطبيق تجارب تبديل إصابات الارتجاج في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ يوم الخميس خلال الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

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