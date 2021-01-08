ذا أثليتك: تجربة تبديل إصابات الارتجاج لأول مرة في كأس العالم للأندية بفبراير

سيتم تجربة تبديلات إصابة الارتجاج لأول مرة على الصعيد الدولي في بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن الأندية التي ستنافس على البطولة في قطر ومن ضمنها الأهلي المصري، سيسمح لها بتبديل إضافي ثابت في حالة وجود لاعب مصاب بالارتجاج أو اشتباه في الإصابة بالارتجاج.

وستكون لدى الأندية قاعدة التبديلات الـ5 مثلما يحدث في بعض الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.

ولكن في حالة تعرض لاعب لإصابة في رأسه وأصيب بارتجاج أو اشتباه سيسمح لفريقه بإجراء تبديل إضافي دائم لكي يسمح للاعب بتلقي العلاج المناسب لإصابته والاطمئنان على حالته.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن خلال ديسمبر الماضي موافقته على بدء تجربة التبديل الإضافي لإصابات الارتجاج خلال اجتماعه السنوي.

وجاء هذا القرار بعد ضغط كبير على مجلس الاتحاد الدولي بعد تزايد حالات الإصابة بالخرف وغيرها من الأمراض المتعلقة بأمراض المخ للاعبي كرة القدم السابقين.

هذا الضغط تضاعف حينما تعرض راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون لكسر في الجمجمة خلال مواجهة أرسنال في نوفمبر الماضي، بعد أسبوعين أقر مجلس الاتحاد الدولي بالتعديلات.

وستكون أسباب تطبيق القرار وفقا لـ فيفا كالتالي:

إرسال رسالة قوية بأنه إن كانت هناك أي شكوك حول إمكانية استكمال اللاعب للمباراة يجب أن يخرج فورا.

منع اللاعب من التعرض لارتجاج آخر في المباراة، وتجنبه لحوادث الرأس المتكررة التي يمكن أن تتسبب في عواقب خطيرة.

تقليل الضغط على الأجهزة الطبية التي تكون مضطرة لإعلان نتيجة فحصها بشكل سريع.

تأسيس إجراء بسيط يمكن تطبيقه على كل مستويات اللعبة.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، وستقام القرعة يوم 19 يناير المقبل في زيوريخ.