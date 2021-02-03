جوارديولا: أجويرو سيعود بعد أسابيع

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو يسجل هدفه مع مانشستر سيتي ضد بورتو

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن شفاء مهاجمه سيرجيو أجويرو من فيروس كورونا لا يعني اقترابه من العودة للملاعب.

أجويرو تعافى من فيروس كورونا وأنهى فترة عزله الذاتي، لكن المهاجم الأرجنتيني لم يستأنف التدريبات الجماعية بعد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الكل بخير باستثناء ناثان آكي وأجويرو. هما بحاجة إلى الوقت".

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وأضاف "عندما يعاني شخص ما من فيروس كورونا يستغرق الأمر أسابيع حتى يشعر بالتحسن"

وتابع "أجويرو لا يزال يتدرب، سيحتاج إلى بضعة أسابيع من أجل العودة".

وأكمل المدرب الإسباني "الأهم الآن أنه تعافى ويمكنه العودة إلينا".

وأعلن سيرخيو أجويرو يوم الأحد تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19" وعودته للتدريبات التأهيلية تمهيدا للعودة للمران الجماعي مع زملائه.

وكتب أجويرو عبر حسابه على تويتر: "تعافيت بشكل تام من فيروس كورونا (كوفيد 19)".

وواصل "تواجدت في صالة الجيمانيزيوم بالنادي يوم الأحد، سأعود للتدريبات مع زملائي قريبا، لا يمكنني الانتظار".

الهداف التاريخي لـ مانشستر سيتي خاض الموسم الجاري 9 مباريات وسجل هدفين خلال 260 دقيقة في جميع المسابقات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

ويسافر فريق جوارديولا لمواجهة بيرنلي بعدما انتصر في 12 مباراة متتالية بجميع المسابقات.

كما لم يخسر الفريق بقيادة بيب أبدا أمام بيرنلي، حيث فاز في 11 من مواجهاته الـ12 أمامه.

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