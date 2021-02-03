مدرب ساوثامبتون بعد الـ9-0: خسارتنا ضد يونايتد أشد ألما من السقوط أمام ليستر

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 13:38

كتب : FilGoal

رالف هازنهوتل - مدرب ساوثامبتون

يرى رالف هازنهوتل المدير الفني لساوثامبتون أن خسارة فريقه بنتيجة 9-0 من مانشستر يونايتد أشد ألما من الهزيمة بنفس النتيجة ضد ليستر سيتي في العام الماضي.

وفاز يونايتد 9-0 على ساوثامبتون ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإنجليزي الممتاز وهي نفس النتيجة التي خسر بها الفريق ضد ليستر سيتي في الجولة العاشر في الموسم الماضي.

وقال هازنهوتل في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "خسرنا بطريقة بشعة لكنا أقل بشاعة (من خسارة الفريق ضد ليستر سيتي 9-0) لأننا نتواجد في مركز لم نتواجد به منذ فترة طويلة".

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ويحتل ساوثامبتون المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من 21 مباراة.

وأضاف "لا تحتاج هذه النتيجة لكي تعلم أنك في حاجة لتكون أفضل. ليست مؤلمة أقل (من خسارة ليستر سيتي) بل أشد ألما لأنها تكررت ومن فريق مختلف".

واستمر "ساوثامبتون مختلف والسبب أننا نقدم موسما جيدا حتى الآن، لنرى كيف سينتهي الموسم لكني أعتقد أنه سينتهي بتحقيق مركز أفضل من الذي حققناه في الموسم الماضي".

وأنهى ساوثامبتون الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 52 نقطة.

وواصل "الأمر الوحيد الذي علينا فعله الآن هو أن نُظهر أننا فريقا أفضل من الذي لعب ضد مانشستر يونايتد".

واستمر "ماذا تتوقع حين تلعب ناقصا بعد دقيقتين فقط من المباراة؟ آخر 5 أهداف استقبلناها كانت سهلة للغاية".

وأوضح أن ذكريات هزيمة ليستر سيتي أثرت على اللاعبين خلال اللقاء "متأكد من أنها آتت لعقولهم. ولا يمكنني أن أُنكر أنني لم أفكر فيها أيضا".

وعن طرد ألكسندر جانكويتز بعد دقيقتين، قال: "اللاعبون كانوا عاجزين بعد طرده. لقد طُرد مُبكرا وكان أمامنا 90 دقيقة طولية للغاية".

وأتم "لا أحد يتحدث عن الطرد الأول أو الثاني، لكنهم يتحدثون عن النتيجة التي علينا أن نتعايش معها".

وتعرض جانكويتز للطرد بعد تدخله بقوة على سكوت مكتوميناي قبل أن يُطرد يان بيدناريك في الدقيقة 86 حين كان مانشستر يونايتد يتقدم بنتيجة 6-0.

مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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