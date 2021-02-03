مدافع ليفربول الجديد: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. التدرب أمامه سيفيدني

يؤمن أوزان كاباك مدافع ليفربول الجديد بأن مزاملة محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ستفيده على المستوى الشخصي.

المدافع التركي أتم انتقاله إلى ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية قادما من شالكه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء.

وقال كاباك في تصريحات لموقع ناديه: "بكل تأكيد اللعب ضد صلاح وماني وفيرمينو في التدريبات سيساعدني على التحسن".

وأضاف "هؤلاء من أفضل المهاجمين في العالم. في كل تدريب سيلعبون ضدي لذا سأكون حريصاً على تقديم كل ما لدي لأكون لاعبًا أفضل".

وتابع البالغ من العمر 20 عاما "هدفي مع ليفربول هو أن أكون أفضل لاعب. أنا بحاجة إلى التحسن كثيرًا. لدي موهبة ولكني بحاجة إلى تطوير نفسي والمشاركة في بعض المباريات".

وشدد "أريد أن أكون لاعبًا بارزًا. أعتقد أن هذا الفريق لديه مجموعة من أفضل اللاعبين والمواهب. أريد التحسن في كل تدريب وكل مباراة وأن أكون قويًا لمساعدة الفريق".

وشهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية نجاح ليفربول في ضم مدافع آخر، وهو بن ديفيز قادما من بريستون نورث إند بعقد طويل الأمد.

الإصابات ضربت خط دفاع ليفربول بقوة هذا الموسم، فقد أصيب كل من يلعب في مركز قلب الدفاع، فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب لفترة طويلة، بالإضافة لفابينيو لاعب الوسط الذي يلعب كقلب دفاع بسبب نقص الصفوف.