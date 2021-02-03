فيفا يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والدحيل

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 12:57

كتب : FilGoal

مران الأهلي في قطر

أسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تحكيم مباراة الدحيل والاهلي في كأس العالم للحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

ويعاون إسكوبار، كل من مواطنه هومبيرتو بانيوي كحكم أول مساعد، والجامايكي نيكولاس أندرسون.

فيما سيكون اللبناني عبد القادر زيتوني هو الحكم الرابع للقاء.

وسيكون الكندي دريو فيشر هو حكم الفيديو المساعد ويعاونه اللوكسمبورجي كيفن بلوم.

وتتواجد الأرجنتينية ماريانا دي ألميدا كحكم راية احتياطي أثناء اللقاء.

إسكوبار (34 عاما) حصل على الشارة الدولية عام 2013.

وسبق له إدارة مباراتين في كأس العالم للناشئين دون 17 عاما والتي أُقيمت عام 2019.

وسبق له إدارة مباراة واحدة في تصفيات قارة أمريكا الشمالية لكأس العالم، كما أدار 3 مباريات في بطولة الكأس الذهبية لكونكاكاف عام 2019.

الأهلي
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