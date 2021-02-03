سولشاير يوضح سبب استبدال كافاني أمام ساوثامبتون

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أسباب استبدال مهاجمه إدينسون كافاني في مباراة ساوثامبتون.

سجل إدينسون كافاني هدفه الأول في أولد ترافورد لمانشستر يونايتد، في فوز الشياطين الحمر الكاسح على ساوثامبتون بنتيجة 9-0.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كافاني تعرض لتدخل سيء في كاحله لذا اضطر إلى الخروج".

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وأضاف "ربما كان يحب أن يكون هناك يسجل الأهداف، لكن لم يكن هناك جدوى من المخاطرة".

وأتم المدرب النرويجي "نأمل ألا تتضخم كثيرا".

ويأمل مهاجم منتخب أوروجواي في اللحاق بمباراة يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، مساء السبت المقبل ضد إيفرتون.

واستضاف مانشستر يونايتد منافسه ساوثامبتون مساء الثلاثاء في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

سجل أهداف المباراة أنتوني مارسيال (هدفين) وآرون وان بيساكا وماركوس راشفورد وإدينسون كافاني وسكوت مكتومياني وبرونو فيرنانديز ودانييل جيمس.

هذا بالإضافة لهدف عكسي عن طريق لاعب ساوثامبتون يان بيدناريك بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة في الدقيقة الثانية طرد لألكساندر جانكيويتز لتدخله بقوة على قدم سكوت مكتوميناي.

ذلك قبل أن يُطرد يان بيدناريك في الدقيقة 86 لعرقلته لأنتوني مارسيال في منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

ورفع ذلك الانتصار رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن غريمه مانشستر سيتي ومباراتين أكثر خاضهما أكثر منه كذلك.

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