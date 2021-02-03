كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراته أمام راسينج كلوب في الكونفدرالية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي بيراميدز بتفاصيل مواجهته ضد راسينج كلوب أبيدجان في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب يوم 14 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية، وحدد كاف السادسة مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراة المقامة على استاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

واختار كاف طاقم حكام من نيجيريا لإدارة المباراة، بقيادة كوادري أديمبي وبمعاونة المساعدين صامويل بوادوتاكام وسيليستين إيفوسا، وجوزيف أودي حكما رابعا.

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وتم تعيين سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو ليكون مراقبا للمباراة، فيما سيكون سيرجي سيريل مراقبا طبيا.

وكان بيراميدز قد تخطي الاتحاد الليبي بالفوز بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الجولة الأولى من التصفيات.

ووصل بيراميدز لنهائي الكونفدرالية خلال الموسم الماضي لكنه خسر من نهضة بركان.

بيراميدز في الكونفدرالية
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