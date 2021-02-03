الجزيري: أتمنى أن أكون عند ثقة الجماهير.. المنافسة الشريفة ستخرج أفضل ما لدي

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدفه مع المقاولون العرب ضد الأهلي

قال سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك إنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير فريقه التي وثقته به منذ انضمامه، كما أشار إلى أن المنافسة الشريفة على مركزه ستخرج أفضل ما لديه، وذلك في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر".

وصرح الجزيري قائلا: "الانضمام للزمالك طموح لأي لاعب، وحققت هدف من ضمن أهدافي، هناك أهداف أخرى سأحققها مع النادي".

وتابع "رئيس الزمالك قال لي إن النادي كبير وأنهم يثقون بي وإنني سأكون على قدر المسؤولية".

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وأردف "حينما تسمع كلمات مثل هذه من رئيس النادي وأتمنى أن أكون عند قدر المسؤولية".

وأكمل "الاستقبال كان جيدا جدا، أول لاعب كان شيكابالا وقال لي أهلا بك في العائلة".

وتابع "المنافسة الشريفة هي ما ستخرج أفضل ما لديك، وأتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مني".

وواصل "الدوري صعب للغاية هذا الموسم، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

واسترسل "الجماهير تريد أن يكون فريقها فائزا وفي أفضل حال، ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا لكي نسعد الجماهير".

واستكمل "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير التي وثقت بي منذ انضمامي وأتمنى أن أكون إضافة لهم، بالألقاب".

وأضاف "خطوة بخطوة، الفوز بالدوري والكأس وفي المستقبل سيكون أفضل".

وأتم "الصفقة إعارة بنية البيع لكن لدي الطموح للاستمرار".

وانضم الجزيري من المقاولون العرب إلى الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، بنية البيع للنادي الأبيض. (طالع التفاصيل)

في الدوري سيف الدين الجزيري
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