المصري لـ في الجول: إصابة العراقي بإرتجاج في المخ بعد حادث سير.. ومصالحة مع قسم الشرطة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 00:59

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي مع المصري أمام الإنتاج الحربي

قال شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي المصري إن كريم العراقي لاعب الفريق تعرض لإرتجاج في المخ بعد تعرضه لحادث سير وذلك في تصريحات لـFilGoal.com.

وتعرض خماسي الفريق: محمد عبد اللطيف "جريندو" وكريم العراقي وإسلام صالح ومحمد شحاتة وزياد فرج لحادث سير على طريق البرلس عقب عودتهم لبورسعيد بعد استبعادهم من مباراة البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأوضح مزروع "اصطحبنا خماسي الفريق إلى بورسعيد لاستكمال الفحوصات الطبية".

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وواصل "أجرينا مصالحة مع قسم الشرطة بعد اصطدام سيارة الخماسي بأحد أعمدة الإنارة".

وأضاف "كريم العراقي يعاني من إرتجاج في المخ وإسلام صلاح أُصيبب بجرح قطعي وسيستكملون علاجهم بأحد مستشفيات بورسعيد".

وتعادل المصري مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في الجولة 11 من الدوري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة 17 في المركز الرابع ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة 9 في المركز الحادي عشر.

المصري كريم العراقي
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