خماسي المصري يتعرض لحادث سير بعد الاستبعاد من لقاء البنك الأهلي

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 21:55

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي أمام إيمانويل إيجيبتور في مباراة المصري وغزل المحلة

تعرض خماسي المصري محمد عبد اللطيف "جريندو" وكريم العراقي وإسلام صلاح ومحمد شحاتة وزياد فرج لحادثة سير على طريق البرلس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخماسي كان في طريق عودته لبورسعيد عقب استبعاده من لقاء البنك الأهلي قبل التعرض للحادث.

وكل اللاعبين بحالة جيدة عدا إسلام صلاح الذي تعرض لبعض الكدمات.

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وتعادل المصري مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في الجولة 11 من الدوري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة 17 في المركز الرابع ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة 9 في المركز الحادي عشر.

المصري كريم العراقي إسلام صلاح جريندو
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