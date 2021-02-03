هل استمتعتم بمسرحية الشياطين؟ يونايتد يضرب ساوثامبتون 9-0

قدم مانشستر يونايتد عرضا جميلا ساعده بالتأكيد فيه لعب منافسه ساوثامبتون منقوصا وتغلب عليه بتسعة أهداف دون رد.

واستضاف مانشستر يونايتد منافسه ساوثامبتون مساء الثلاثاء في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

سجل أهداف المباراة أنتوني مارسيال (هدفين) وآرون وان بيساكا وماركوس راشفورد وإدينسون كافاني وسكوت مكتومياني وبرونو فيرنانديز ودانييل جيمس.

هذا بالإضافة لهدف عكسي عن طريق لاعب ساوثامبتون يان بيدناريك بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة في الدقيقة الثانية طرد لألكساندر جانكيويتز لتدخله بقوة على قدم سكوت مكتوميناي.

ذلك قبل أن يُطرد يان بيدناريك في الدقيقة 86 لعرقلته لأنتوني مارسيال في منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

ورفع ذلك الانتصار رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن غريمه مانشستر سيتي ومباراتين أكثر خاضهما أكثر منه كذلك.

فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 بفارق الأهداف عن ليدز صاحب المركز الـ11 وكريستال بالاس صاحب المركز الـ13.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر في تاريخ يونايتد في حقبة بريميرليج منذ الفوز على إيبسويتش تاون عام 1995 بذات النتيجة.

وخسر ساوثامبتون بتسعة أهداف للموسم الثاني على التوالي بعدما خسر الموسم الماضي ضد ليستر سيتي بتسعة أهداف لهدفين.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بطرد مباشر للاعب ساوثامبتون لألكساندر جانكيويتز لتدخله بقوة على قدم سكوت مكتوميناي.

طرد حول مجرى المباراة كليا وأتاح ليونايتد فرصة السيطرة أكثر عليها وسط ارتباك كبير من لاعبي ساوثامبتون.

وفي الدقيقة 18 أرسل لوك شاو عرضية لبيساكا الذي قابلها بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 26 بتسديدة قوية بعد تمريرة من ماسون جرينوود.

واصل يونايتد ضغطه بقوة وأرسل راشفورد عرضية قابلها بالخطأ يان بيدناريك بالخطأ في مرماه ليعلن عن الهدف الثالث للشياطين الحُمر.

وعقب خمس دقائق أضاف إدينسون كافاني الهدف الرابع برأسية إثر عرضية من لوك شاو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ليونايتد قبل أن تلغي تقنية الفيديو القرار ويهدر برونو فيرنانديز الفرصة لزيادة النتيجة.

وفي الدقيقة 55 سجل تشي آدامز هدفا لساوثامبتون لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

وكأن الهدف الغير محتسب جعل يونايتد يستفيق أكثر وواصل ضغطه الهجومي على دفاع ساوثامبتون.

وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الخامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من برونو فيرنانديز في الدقيقة 69.

وعقب مرور دقيقتين فقط استغل سكوت مكتوميناي كرة مرتدة من حارس ساوثامبتون وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف السادس لفريقه.

وفي الدقيقة 67 حصل يونايتد على ركلة جزاء بداعي عرقلة مارسيال وعقب تأكيد تقنية الفيديو والحكم لها سجلها برونو فيرنانديز بنجاح ليعلن عن الهدف السابع للشياطين الحُمر.

كما زادت مصائب ساوثامبتون بعد طرد الحكم ليان بيدناريك بشكل مباشر كذلك لعرقلته لمارسيال.

واصل يونايتد ضغطه وسجل مارسيال الهدف الثامن

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومن تمريرة رأسية جميلة من برونو فيرنانديز سجل دانييل جيمس الهدف التاسع ليونايتد.

وأنهى الحكم اللقاء بانتصار تاريخي ليونايتد بتسعة أهداف دون رد.