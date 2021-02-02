فحص طبي لـ رفعت بعد إصابته في مواجهة المصري والبنك الأهلي

يخضع أحمد رفعت لاعب المصري لفحص طبي صباح غدا الأربعاء بعد إصابته خلال مواجهة فريقه للبنك الأهلي.

أحمد رفعت النادي : المصري المصري

وتعادل المصري أمام البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

واستبدل أحمد رفعت بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني اضطراريا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكشف نادي المصري أن الفحوصات المبدئية تشير إلى إصابة أحمد رفعت بشد قوي في العضلة الخلفية.

ويخضع رفعت للفحوصات من أجل تحديد مدى الإصابة ومدة العلاج المتوقعة.

ويحتل المصري المركز الرابع في مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق.