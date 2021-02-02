انتهى الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (9) - (0) ساوثامبتون.. ليلة حمراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وساوثامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بتسعة أهداف دون رد.

ق90+3: جوووووووووووووول التااااسع عن طريق دانييل جيمس.

ق90: جووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثامن ليونايتد.

ق88: جووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف السابع ليونايتد من ركلة جزاء.

ق87: طرد كذلك ليان بيدناريك.

ق85: ركلة جزاء ليونايتد بداعي عرقلة مارسيال وتقنية الفيديو تؤكد القرار والحكم كذلك بعد مشاهدة اللقطة.

ق72: جووووول مكتوميناي بووووم والهدف السادس.

ق70: جووول مارسيال يسحل الهدف الخامس ليونايتد.

ق55: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق54: جوووول أول لساوثامبتون عن طريق تشي أدامز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد برباعية دون رد.

ق44: ركلة جزاء ليونايتد؟ لا الفيديو يوضح أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء وركلة حرة ليونايتد.

ق40: جووووول الراااابع ليونايتد عن طريق كافاني.

ق34: جوووول ثالث ليونايتد بهدف عكسي عن طريق يان بيدناريك بالخطأ في مرماه.

ق25: جوووول راشفورد يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق18: جوووول بيساكا يسجل الهدف الأول ليونايتد.

ق2: طرد مباشر لألكسندر جانكيويتز لتدخله بقوة على ركبة مكتوميناي.

انطلاق المباراة.