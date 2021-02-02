ولفرهامبتون يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بالفوز على أرسنال

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

طرد لينو - وولفرهامبتون ضد أرسنال

استعاد ولفرهامبتون نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد غياب في 8 مباريات، بتحقيق الفوز على أرسنال ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة.

وفاز ولفرهامبتون على أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة شهدت حالتي طرد للجانرز، ليحقق صاحب الأرض الفوز ذهابا وإيابا على أرسنال في الدوري لأول مرة منذ 1979.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

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وكاد أرسنال أن يتقدم مبكرا بهدف لبوكايو ساكا في الدقيقة التاسعة لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب التسلل.

وتقدم نيكولاس بيبي لأرسنال في الدقيقة 32، قبل أن يتم طرد ديفيد لويز في الدقيقة 48 من الشوط الأول واحتساب ركلة جزاء لفريق وولفرهامبتون سجلها روبين نيفيز.

وفي الدقيقة 49 بعد بداية الشوط الثاني تقدم ولفرهامبتون عن طريق موتينيو ليستغل أصحاب الأرض طرد مدافع أرسنال.

وتأزم موقف أرسنال في الدقيقة 72 بعد طرد بيرند لينو حارس مرمى الفريق ليستكمل الجانرز المباراة بتسعة لاعبين.

وحقق ولفرهامبتون هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ فوزه على تشيلسي 2-1 أيضا في الجولة الثالثة عشر يوم 15 من شهر ديسمبر الماضي.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام أستون فيلا بينما يواجه ولفرهامبتون فريق ليستر.

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