مران الأهلي – مشاركة كل اللاعبين وإرشادات خططية من موسيماني

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 21:12

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مران الأهلي - قطر - كأس العالم للأندية

شارك جميع لاعبو الأهلي في المران اليومي للفريق استعدادا لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية.

ووجاء مران اليوم قويا وبحضور كافة عناصر الفريق المُقيدة في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية. (طالع القائمة)

وسيطر التركيز على أجواء المران الذي اشتمل العديد من الإرشادات الخططية والفنية من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للاعبين.

أخبار متعلقة
مونديال الأندية - مدرب الأهلي: لم نأت إلى قطر للاحتفال.. ولا يمكننا التفكير في مواجهة بايرن مونديال الأندية - نوير: نعرف الأهلي.. مواجهته قد تكون صعبة ذكريات الأهلي في المونديال – خشبة: اتحاد جدة اعتاد على ثلوج شرق آسيا.. وهكذا خُضنا المران باليابان بي إن سبورتس تؤكد بث مباراة الأهلي والدحيل على القناة المفتوحة

وركز موسيماني على تنفيذ الجُمل الفنية التي يرغب في تطبيقها ضد الدخيل.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس على المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: توصلنا لاتفاق نهائي مع أتشيمبونج.. سنبدأ تنفيذ الاستاد فورا 10 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: إصابة العراقي بإرتجاج في المخ بعد حادث سير.. ومصالحة مع قسم الشرطة 23 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الوكرة القطري: الفرديات سر قوة الدحيل.. وأعرف أن الأهلي فريق صعب كذلك 27 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مدافع المحلة: ساسي تواصل معي للاطمئنان على إصابتي 41 دقيقة | الدوري المصري
هل استمتعتم بمسرحية الشياطين؟ يونايتد يضرب ساوثامبتون 9-0 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية - بن عطية: مواجهة الأهلي؟ سنواجه فريقا قويا وشرسا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
وضع قدما في النهائي.. رونالدو يسجل ثنائية ويقود يوفنتوس للفوز على إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
الزمالك يقرر توقيع عقوبة على أي لاعب يظهر في الإعلام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك