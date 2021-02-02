مران الأهلي – مشاركة كل اللاعبين وإرشادات خططية من موسيماني

شارك جميع لاعبو الأهلي في المران اليومي للفريق استعدادا لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية.

ووجاء مران اليوم قويا وبحضور كافة عناصر الفريق المُقيدة في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية. (طالع القائمة)

وسيطر التركيز على أجواء المران الذي اشتمل العديد من الإرشادات الخططية والفنية من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للاعبين.

وركز موسيماني على تنفيذ الجُمل الفنية التي يرغب في تطبيقها ضد الدخيل.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس على المقبل على ملعب المدينة التعليمية.