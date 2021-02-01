مونديال الأندية – فيفا يعلن قائمة الأهلي الرسمية.. تواجد أجايي وخروج وليد سليمان

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 11:40

كتب : FilGoal

مران الأهلي في قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الأهلي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية 2020.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه الدحيل بطل قطر يوم الخميس في ربع نهائي البطولة.

وشهدت القائمة التي اختارها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تواجد النيجيري جونيور أجايي واستبعاد وليد سليمان للإصابة.

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وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – سعد سمير – أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – أكرم توفيق.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا.

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وخرج وليد سليمان من القائمة بعد فشل محاولات تجهيزه للمشاركة في البطولة.

وتم استبعاد محمود وحيد وحمزة علاء منها رغم سفرهم مع البعثة إلى قطر حيث ستُلعب البطولة من 4-11 فبراير.

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ويلعب الأهلي ضد الدحيل على ملعب المدينة التعليمية، على أن يواجه الفائز في هذا اللقاء، فريق بايرن ميونيخ في نصف نهائي البطولة على ملعب أحمد بن علي.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في كأس العالم للأندية.

ويبقى إنجازه الأبرز الفوز بالميدالية البرونزية في 2006.

الأهلي كأس العالم للأندية
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