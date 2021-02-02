فرانس فوتبول: فريق إيطالي بالدرجة الثانية يفاوض ريبيري
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:49
كتب : FilGoal
يرغب نادي مونزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالية في ضم فرانك ريبيري نجم فيورنتينا بحسب ما نشرته "فرانس فوتبول" الفرنسية.
فرانك ريبيري
النادي : فيورنتينا
وأوضحت المجلة الفرنسية أن إدواردو جالياني المدير الرياضي للنادي الإيطالي المملوك لسيلفيو بيرلسكوني مالك ميلان السابق، يحاول ضم ريبيري لفريقه.
وتواصل جالياني مع ريبيري للانضمام لمونزا في سوق الانتقالات الشتوية في يناير، لكن الفرنسي رفض العرض.
وسيجدد مونزا محاولاته لضم ريبيري في الصيف المقبل، لينضم لخط هجوم الفريق الذي يمتلك ماريو بالوتيلي وكيفن برنس بواتنج.
وينتهي عقد ريبيري مع فيورنتينا بنهاية الموسم الحالي.
وانتقل ريبيري (37 عاما) لفيورنتينا عام 2019 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.
ولعب ريبيري 39 مباراة مع فيورنتينا وسجل بها 4 أهداف وصنع 8 أهداف.
ويتواجد مونزا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ويحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، هو مركز يؤهله لخوض تصفيات الصعود للدرجة الأولى.