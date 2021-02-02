صاحب هدف فوز المحلة: الخسارة 1 مثل 5.. لذلك هاجمنا بقوة للتسجيل أمام الزمالك

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق غزل المحلة

يرى خالد الأخميمي صاحب هدف فوز غزل المحلة على الزمالك أن الانتصار على الأبيض جاء ليعوض الفريق عن نتائج المباريات الماضية.

وفاز المحلة على الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الـ11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الأخميمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك يمنحنا دفعة قوية في المباريات المقبلة، ويعوضنا عن نتائج الفريق في المواجهات الماضية".

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وأكمل "الخسارة بهدف مثل الخسارة بـ5 أهداف، لذلك بعد تقدم الزمالك هاجمنا بكل قوة للتعادل".

وأتم تصريحاته "كنا نحاول تسجيل التعادل والفوز أفضل تعويض لنا على مجهودنا في المباريات السابقة".

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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