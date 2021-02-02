إثارة الـ+95.. غزل المحلة يكتب هزيمة الزمالك الأولى في الدوري

عاد غزل المحلة أمام الزمالك وقلب تأخره بهدف لفوز بثنائية على الفارس الأبيض، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب غزل المحلة.

وكتب غزل المحلة هزيمة الزمالك الأولى في الدوري هذا الموسم، بينما حقق فريق المدرب خالد عيد ثاني انتصاراته في المسابقة.

الفوز رفع رصيد المحلة إلى النقطة 11 في المركز العاشر.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 23 في صدارة الدوري، بفارق نقطتين عن الأهلي والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وصف المباراة

بدأ المحلة المباراة بمحاولات على مرمى الزمالك لكنها غير مكتملة.

وأهدر الزمالك فرصة خطيرة للتقدم في الدقيقة 18 بتسديدة من إمام عاشور من داخل منطقة الجزاء لم يلحق بها زيزو الذي كان يقف أمام المرمى.

واستلم إسلام فؤاد مهاجم المحلة الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن محمود علاء أبعدها لركنية.

وتعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لإصابة في الرأس وسالت منه الدماء.

ليخرج ويشارك بدلا منه محمود حمدي "الونش" في الدقيقة 24.

في الشوط الثاني ظهر الزمالك أكثر خطورة على المرمى وتوغل زيزو داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

ومن هجمة منظمة للمحلة وصلت الكرة إلى إسلام فؤاد أمام منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الكرة ذهبت بعيدا عن مرمى أبو جبل.

وأجرى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك التغيير الأول بنزول أسامة فيصل بدلا من حازم إمام في الدقيقة 68.

وتبع التغيير تبديل في مراكز اللاعبين بعودة إمام عاشور لمركز الظهير الأيمن.

تغيير باتشيكو أتى بثماره وأرسل إمام عاشور عرضية قابلها فرجاني ساسي بضربة رأسية سكنت شباك المحلة مسجلا الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 69.

وحصل فرجاني ساسي على الإنذار الأول له بعد احتفاله بالهدف.

ودفع باتشيكو باللاعب إسلام جابر بدلا من يوسف أوباما في الدقيقة 76.

لكن المحلة استطاع العودة وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق عبده يحيى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لعرضية من الجهة اليسرى.

بعد تعادل المحلة اندفع الزمالك للهجوم في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

ثم حصل فرجاني ساسي على إنذار ثاني في الدقيقة 86 ليخرج من المباراة مطرودا بالبطاقة الحمراء، بعد لعبة خطيرة مع مدافع المحلة.

وعلى عكس سير اللعب ومن خطأ بين محمد أبو جبل ودفاع الزمالك، سجل خالد الأخميمي هدف فوز المحلة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

لتنتهي المباراة بهزيمة أولى للزمالك في الدوري.