انتهت في إنجلترا - وولفرهامبتون (2) - (1) أرسنال.. صاحب الأرض يستعيد نغمة الانتصارات

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو أرسنال ضد نيوكاسل

يستضيف وولفرهامبتون فريق أرسنال ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بينما وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق73 طرد بيرند لينو حارس مرمى أرسنال

ق49 جوووول موتينيو يسجل التقدم لوولفرهامبتون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 التعاااااادل من روبين نيفيز من ركلة جزاء

ق48 طرد ديفيد لويز وركلة جزاء لوولفرهامبتون

ق33 جوووول نيكلاس بيبي يسجل الأول لأرسنال

ق10 إلغاء هدف ساكا من تقنية الفيديو بسبب التسلل والنتيجة لازالت التعادل السلبي

ق9 جووووووول بوكايو ساكا

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال وولفرهامبتون
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