عبده يحيى: تدربت على هدفي في الزمالك

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 19:31

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة - بنشرقي

كشف عبده يحيى لاعب غزل المحلة عن تدربه على هدفه في شباك الزمالك خلال مباراة الفريقين.

وفاز المحلة على الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الـ11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبده يحيى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تدربت على هدفي في الزمالك قبل المباراة بيومين والتزمت بتعليمات المدرب في التمركز أثناء الهجمة".

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وأضاف "المدير الفني قال لنا طبيعي أن يدخل مرمانا أهدافا في أي وقت، ولكن علينا إكمال المباراة للنهاية والسعي للتعادل وإذا خسرنا لا يوجد مشكلة".

وأتم تصريحاته "الفوز على الزمالك جاء في توقيت مهم جدا لنا".

وسجل عبده يحيى هدف تعادل المحلة في الزمالك، قبل أن يسجل خالد الأخميمي هدف الفوز في الوقت القاتل.

الزمالك عبده يحيى غزل المحلة الدوري المصري
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