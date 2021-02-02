خالد عيد: لم أتوقع الفوز على الزمالك.. وطلبت من اللاعبين القتال في الملعب

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة

لم يتوقع خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة الفوز على الزمالك خلال مباراة الفريقين.

وفاز المحلة على الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الـ11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال خالد عيد عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة: "كان كل أملي تفادي الخسارة من الزمالك وسأكون كاذبا إذا قلت إنني توقعت الفوز".

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وأضاف "الفوز على الزمالك أهم 3 نقاط في مشوار المحلة في الدوري ودافع قوي للفريق في الفترة المقبلة، ولدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين".

وواصل "قلت للاعبين لا أريد أي لاعب جبان في الملعب، بل أريد مقاتلين يلعبون بحماس".

وأكمل "الله عوضنا على اجتهادنا في المباريات الماضية بفوز ثمين وغال أمام ناد كبير".

وأتم تصريحاته "رسالتي للجماهير، لدينا لاعبون صغار السن بحاجة للصبر ومع مرور الوقت سيكون الأداء أفضل، حيث نتعرض لهجوم شديد وسباب مع كل تعادل أو خسارة".

الزمالك غزل المحلة خالد عيد
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