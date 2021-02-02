تشكيل أرسنال – لاكازيت يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون.. النني وأوباميانج على دكة البدلاء

أعلن ميكيل أرتيتا تشكيل أرسنال لمواجهة ولفرهامبتون على ملعب مولينيو ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود ألكسندر لاكازيت هجوم أرسنال، مع نيكولاس بيبي وبوكايو ساكا.

ويجلس محمد النني على دكة البدلاء، مع بيير إيميرك أوباميانج العائد للفريق بعد غيابه عن المباراتين السابقتين.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: سيدريك سواريز – دافيد لويز – روب هولدينج – هيكتور بيليرين.

الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا – توماس بارتي.

الوسط الهجومي: بوكايو ساكا – إيميل سميث رو – نيكولاس بيبي.

الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.