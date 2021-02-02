نيفيل: لامبارد كان وراء رحيل فياش بواش من تشيلسي

زعم جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق أن فرانك لامبارد لاعب ومدرب تشيلسي السابق كان سببا في رحيل أندريه فياش بواش عن تدريب الزُرق عام 2012.

وتمت إقالة لامبارد من تدريب تشيلسي في الأسبوع الماضي بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل عبر برنامجه الإذاعي على شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن إقالة لامبارد: "لم أشعر بالصدمة بسبب الشائعات والأخبار الواردة من ستامفورد بريدج وما كان يُقال في الإعلام".

وأكمل "أعتقدت أنه سيحصل على المزيد من الوقت لكي يحافظ النادي على استقراره لكن لا يمكنك أن تتفاجئ من قرارات تشيلسي".

وتحول نيفيل للحديث عن ما حدث من لامبارد تجاه فياش بواش، وقال: "أتذكر ما حدث قبل 8-9 سنوات ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا حين استبعد فياش بواش كل من: لامبارد ومايكل إيسيان ولاعب آخر كبير من المباراة".

واستمر "لاعبو تشيلسي في هذا التوقيت تواصلوا مع رجال من الإعلام وحاول التخلص منه (فياش بواش) ولامبارد كان من ضمن هؤلاء".

وتمت إقالة فياش بواش من تدريب تشيلسي بعد خسارة الفريق ضد نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، قبل أن يأتي روبيرتو دي ماتيو ويقود الفريق للعبور من عقبة الفريق الإيطالي في مباراة العودة وتحقيق البطولة في النهاية بعد الفوز على بايرن ميونيخ بركلات الترجيح.

وتطرق للحديث عن تعامل تشيلسي مع المدربين، وقال: "تعاملهم كان وحشيا مع المدربين لسنوات عديدة".

وواصل "عانى لامبارد من هذه الوحشية في الأسبوع الماضي".

وأتم "لكن عليه ألا يكون متفاجئا لأنه كان (لاعبا) في النادي حين تم إقالة فياش بواش ولويس فيليبي سكولاري".

ولعب لامبارد مع تشيلسي منذ عام 2001 وحتى عام 2014.

وشارك لامبارد في 648 مباراة مع تشيلسي وسجل 210 هدفا وصنع 151 هدفا.

وفاز لامبارد بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا كما حقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات.

وتولى لامبارد تدريب تشيلسي في موسم 2019-2020 وقاد الفريق لتحقيق المركز الرابع في الدوري.