مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي أمام باشاك شهير

يجلس مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي على مقاعد بدلاء فريقه الجديد في مباراة اسطنبول باشاك شهير يوم الثلاثاء.

وأعلن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي تشكيله لمباراة الجولة 22 من الدوري التركي التي تنطلق في السادسة مساء.

وجاء اسم مصطفى محمد ضمن البدلاء رغم أنه لم يشارك سوى في تدريب وحيد مع الفريق.

فقد وصل الدولي المصري إلى تركيا في وقت متأخر من ليل الأحد، قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الإثنين ويشارك في تدريب مساء الإثنين.

وأعلن نادي جالاتا سراي التركي عن التفاصيل المادية الكاملة لصفقة ضم مصطفى محمد من الزمالك.

وكشف الزمالك قبل عدة أيام عن انتقال لاعبه مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف إلى جالاتا سراي.

وقال جالاتا سراي في بيانه أنه استعار مصطفى محمد لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وأشار النادي التركي أن العقد يحتوي على بند يسمح له بشراء مصطفى محمد بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار قبل 1-7-2022.

وكشف جالاتا سراي أن راتب مصطفى محمد سيكون 400 ألف دولار لما تبقى من الموسم الحالي، و750 ألف دولار في الموسم المقبل.