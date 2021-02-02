علاء عبد العال: في مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز

أوضح علاء عبد العال المدير الفني لـ أسوان صعوبة الحصول نقطة من سيراميكا كليوباترا والمشاكل التي واجهت النادي في سوق الانتقالات.

زهرة الجنوب حققت التعادل الرابع تواليا والثالث لها تحت قيادة عبد العال. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العال: "مباراة صعبة أمام فريق قوي، دعّم صفوفه بشكل كبير، كل نجوم الأندية لديهم، وحقق نتيجة إيجابية بالفوز على الجونة في الجولة الماضية".

وأضاف عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "أغلب لاعبي أسوان الجدد ليسوا بنفس الجاهزية لذلك اعتمدت على العناصر القديمة، سجلنا هدفا مبكرا وحافظنا عليه لفترة طويلة وكان بالإمكان الفوز، وبعد التعادل كانت فرصنا أخطر منهم".

وأكمل "التعادل اعتبره نتيجة جيدة في ظل خوض مباراة قوية قبل 3 أيام أمام وادي دجلة".

وشدد "إمكانيات أسوان المادية قليلة وكذلك المتاح في سوق الانتقالات الشتوية".

وأردف "وجيه عبد العظيم كان سينضم لنا من الإسماعيلي وغير وجهته إلى الإنتاج الحربي فجأة لأنه تلقى عرضا أكبر".

وأتم "نجتهد للحصول على النقاط والبقاء في الممتاز، وفي مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز".

وارتفع رصيد أسوان للنقطة العاشرة في المركز الـ 12.

وتأجل أول انتصار لعلاء عبد العال في الدوري، إذ لم يحقق أي انتصار منذ نوفمبر 2018 عندما كان مدربا للداخلية موسم 2018-19.

ولم يحقق عبد العال أي انتصار في الدوري منذ ذلك الحين في 24 مباراة.