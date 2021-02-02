نقطة أفضل من لا شيء.. سيراميكا كليوباترا ينتزع تعادلا شاقا من أسوان

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - أسوان - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة أسوان وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 11 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

تقدم محمود شبانة لزهرة الجنوب فيما سجل محمد إبراهيم هدف سيراميكا كليوباترا.

تعادل رابع لأسوان على التوالي في الدوري، 3 منها تحت قيادة علاء عبد العال، ليرتفع رصيد أسوان للنقطة العاشرة في المركز الـ 12.

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وتأجل أول انتصار لعلاء عبد العال في الدوري، إذ لم يحقق أي انتصار منذ نوفمبر 2018 عندما كان مدربا للداخلية موسم 2018-19.

ولم يحقق عبد العال أي انتصار في الدوري منذ ذلك الحين في 24 مباراة.

فيما توقفت سلسلة انتصارات سيراميكا كليوباترا عن انتصارين متتاليين، ظل بها في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

وصف المباراة

ضغط مبكر من سيراميكا كليوباترا لكسر دفاع زهرة الجنوب، وسجل محمد إبراهيم هدفا في الدقيقة 24 تم إلغاءه بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

ومع الثواني الأخيرة من الشوط الأول سدد أحمد الصغيري المنفرد كرة قوية تصدى لها عامر عامر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

ركنية نفذها عمرو الحلواني وحولها محمود شبانة برأسية في شباك عامر عامر.

ورفع الحلواني عدد التمريرات الحاسمة إلى 4 الموسم الحالي في الدوري متساويا مع محمد مجدي أفشة وبعد علي معلول 5 وعبد الله السعيد 6.

في الشوط الثاني واصل سيراميكا كليوباترا بعد تغييرات هيثم شعبان محاولة إدراك التعادل.

تمريرة ثنائية بين شادي حسين ومحمد إبراهيم سددها الأخير من داخل المنطقة لترتطم بالقائم الأيمن في الدقيقة 54.

وبعد 4 دقائق كاد أحمد ياسر ريان أن يسجل هدف التعادل من عرضية رجب بكار لكنها مرت ضعيفة بجوار القائم.

وتحقق للضيوف ما أرادوا في الدقيقة 84 بتسديدة من محمد إبراهيم لترتطم بأقدام محمد جابر لتسكن الشباك مغالطةَ للحارس ومعلنا التعادل.

عمر الداحي مهاجم أسوان البديل في الدقيقة 89 كاد أن يسجل هدفا قاتلا محاولا مراوغة عامر عامر لكنه لم يلحق بالكرة.

الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع واصل لاعبو أسوان محاولات خطف الفوز برأسية ثم متابعة لكن عامر عامر كان لها بالمرصاد، لينتهي اللقاء بالتعادل.

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