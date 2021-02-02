كلوب: فان دايك لن يعود هذا الموسم.. كاباك وديفيز بحاجة لبعض الوقت

نفى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إمكانية ظهور فيرجيل فان دايك مدافع الفريق في مباريات موسم 2020-2021 مرة أخرى.

فان دايك يغيب منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكنه بدأ فترة التأهيل والتدرب بالكرة منذ فترة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "من غير المرجح أن يكون فيرجيل فان دايك جاهزا على الصعيد البدني مجددا خلال الموسم الجاري".

وأضاف "لم يخبرني أي طبيب بإمكانية لحاق فان دايك بمباريات الموسم الحالي".

وأردف المدرب الألماني "لا أريد أن أقول إن هذا مستحيل لكن هذا غير محتمل".

إصابة فان دايك ليست الوحيدة التي تضرب خط دفاع ليفربول، بل أصيب كل من يلعب في مركز قلب الدفاع، جو جوميز وجويل ماتيب لفترة طويلة، بالإضافة لفابينيو لاعب الوسط الذي يلعب كقلب دفاع بسبب هذه الإصابات.

ونجح ليفربول في ضم الثنائي أوزان كاباك وبن ديفيز في مركز قلب الدفاع في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، بعد تأكد غياب ماتيب حتى نهاية الموسم أيضا.

وأوضح كلوب "أوزان كاباك وبن ديفيز لن يشاركا في مباراة برايتون يوم الأربعاء.. يجب أن أمنحهما عدة أيام للانسجام مع الفريق".

ديفيز انضم للحمر قادما من بريستون نورث إند بعقد طويل الأمد، وكاباك انضم قادما من شالكه على سبيل الإعارة.

وتخلى كلوب عن لاعبه الياباني تاكومي مينامينو ووافق على انضمامه لساوثامبتون حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة..

وعلق حامل لقب الدوري الإنجليزي قائلا "مينامينو لاعب رائع، لكن في الحقيقة لم نمنحه الفرص الكافية".

وأتم "أمامه 17 مباراة مع ساوثامبتون، إذا حافظ على لياقته، فهناك فرصة جيدة لخوض كل المباريات".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي ويستعد لمواجهة برايتون يوم الأربعاء.