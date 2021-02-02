بعد ضم مارسيليا للاعب رغما عنه.. بواش ينفجر: استقلت.. ولا أريد مالا

لم يمر تعاقد مارسيليا مع اللاعب أوليفييه نتشام مرور الكرام بالنسبة لأندريه فياش بواش مدرب الفريق، والذي أعلن اليوم الثلاثاء تقديمه لاستقالته من قيادة النادي.

أيام صعبة يعيشها الفريق الفرنسي بسبب خلافات بين المدرب والإدارة، والنتائج المخيبة جعلت جمهورا يلقي بواش بزجاجات ويقتحم مقر التدريبات ويحرق أشجارا فيه.

وشدد البرتغالي أن غضب جمهور للفريق لا علاقة له بقرار استقالته، وإنما بسبب خطوات الإدارة.

وقال مدرب تشيلسي الأسبق في مؤتمر صحفي:"استقلت لأنني لا أتفق مع السياسة الرياضية للنادي".

وواصل "رفضت التعاقد مع أوليفييه نتشام. لم يكن في قائمة المطلوبين. لا علاقة بي بقرار انتدابه".

🎙 La vidéo de Villas-Boas qui explique avoir posé sa dém' après avoir découvert l'arrivée de Ntcham. "Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive, je ne veux rien de l'OM. Ce club a déjà vécu deux-trois ans de n'importe quoi sur les transferts, je ne peux pas accepter." pic.twitter.com/R2E5cJoDvB — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2021

واستمر بطل الدوري البرتغالي والروسي مع بورتو وزينيت على الترتيب "لم أعرف أن النادي تعاقد معه، علمت الأمر من الإعلام حين استيقظت هذا الصباح".

وأتم "أنتظر رد الإدارة، لو رفضت، سنواصل المشوار. لا أريد مالا، فقط أرغب في الرحيل. أريد أن أكون واضحا معكم، لا أريد شيئا من مارسيليا أو فرانك (ماكورت مالك النادي). لا علاقة لقراري بواقعة الجمهور، ولكن بسبب الجانب الرياضي للنادي".

وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أن إدارة مارسيليا بدورها قبلت استقالة بواش، لكنها تنتظر قرار ماكورت.

🔵 La direction de Marseille a accepté la démission de Villas-Boas, la réponse définitive de McCourt encore attendue. — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2021

ويحتل مارسيليا، الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري أبطال أوروبا (1993)، المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 32 نقطة بعد خوض 20 لقاء.

وخسر الفريق كأس السوبر الفرنسي أمام باريس في 13 يناير الماضي قبل أن يسقط في 3 لقاءات متتالية بالدوري.

وكان سيلعب ضد رين يوم السبت لكن ما فعله أشخاص في مقر التدريبات أجل المواجهة.

ويقود بواش الفريق منذ صيف 2019، خاض معه 60 مباراة فاز في 29 وخسر 18.