بعد ضم مارسيليا للاعب رغما عنه.. بواش ينفجر: استقلت.. ولا أريد مالا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

فياش بواش

لم يمر تعاقد مارسيليا مع اللاعب أوليفييه نتشام مرور الكرام بالنسبة لأندريه فياش بواش مدرب الفريق، والذي أعلن اليوم الثلاثاء تقديمه لاستقالته من قيادة النادي.

أيام صعبة يعيشها الفريق الفرنسي بسبب خلافات بين المدرب والإدارة، والنتائج المخيبة جعلت جمهورا يلقي بواش بزجاجات ويقتحم مقر التدريبات ويحرق أشجارا فيه.

وشدد البرتغالي أن غضب جمهور للفريق لا علاقة له بقرار استقالته، وإنما بسبب خطوات الإدارة.

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وقال مدرب تشيلسي الأسبق في مؤتمر صحفي:"استقلت لأنني لا أتفق مع السياسة الرياضية للنادي".

وواصل "رفضت التعاقد مع أوليفييه نتشام. لم يكن في قائمة المطلوبين. لا علاقة بي بقرار انتدابه".

واستمر بطل الدوري البرتغالي والروسي مع بورتو وزينيت على الترتيب "لم أعرف أن النادي تعاقد معه، علمت الأمر من الإعلام حين استيقظت هذا الصباح".

وأتم "أنتظر رد الإدارة، لو رفضت، سنواصل المشوار. لا أريد مالا، فقط أرغب في الرحيل. أريد أن أكون واضحا معكم، لا أريد شيئا من مارسيليا أو فرانك (ماكورت مالك النادي). لا علاقة لقراري بواقعة الجمهور، ولكن بسبب الجانب الرياضي للنادي".

وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أن إدارة مارسيليا بدورها قبلت استقالة بواش، لكنها تنتظر قرار ماكورت.

ويحتل مارسيليا، الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري أبطال أوروبا (1993)، المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 32 نقطة بعد خوض 20 لقاء.

وخسر الفريق كأس السوبر الفرنسي أمام باريس في 13 يناير الماضي قبل أن يسقط في 3 لقاءات متتالية بالدوري.

وكان سيلعب ضد رين يوم السبت لكن ما فعله أشخاص في مقر التدريبات أجل المواجهة.

ويقود بواش الفريق منذ صيف 2019، خاض معه 60 مباراة فاز في 29 وخسر 18.

مارسيليا فياش بواش
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