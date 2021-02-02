بعد رحيل كاباك عن ناديه.. جروس: أي لاعب لن يفكر كثيرا في عرض ليفربول

أوضح كريستيان جروس مدرب شالكه والمدير الفني الأسبق للزمالك أن أوزان كاباك، المنضم حديثا من الأول لليفربول، لم يتردد حين علم بعرض الأخير.

أوزان كاباك النادي : ليفربول ليفربول

وقال جروس في تصريحات لصحيفة كيكر السويسرية:"حين سمع أوزان بليفربول، لم يتردد وطلب من النادي فعل أي شيء لإتمام الصفقة. لو أتيحت الفرصة للانتقال لليفربول، لن يفكر أي لاعب مرتين".

وواصل السويسري "التدرب تحت قيادة يورجن كلوب سيساعده. وافقنا على رحيله حين تعاقدنا مع بديل جيد (شكودران موستافي)".

وانضم كاباك المدافع التركي إلى ليفربول معارا من شالكه حتى نهاية الموسم الجاري مقابل مليون و100 ألف يورو.

وبإمكان ليفربول شراء اللاعب نهاية الموسم.

وسعى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لانتداب مدافع بسبب أزمته الطاحنة في الخط الخلفي بإصابة فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجو جوميز.