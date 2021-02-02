بي إن سبورتس تؤكد بث مباراة الأهلي والدحيل على القناة المفتوحة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 12:13

كتب : FilGoal

شبكة قنوات بي إن سبورتس

أكدت شبكة beIN sports بث مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية عبر القناة المفتوحة.

في الأيام الأخيرة انتشرت تكهنات حول بث المباراة عبر القناة المفتوحة، غير أن شبكة بي إن سبورتس لم تؤكد أو تنفي ذلك.

ووضعت الشبكة المباراة في جدول البث الخاص بها، على القناة المفتوحة، وقناة HD1، طالع الجدول كاملا من هــنـــا.

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الدحيل بطل قطر مستضيفة مونديال الأندية 2020 يبدأ مشواره بالصدام مع الأهلي المصري في ربع نهائي المسابقة يوم الخميس.

الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سيلاقي بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.

الأهلي الدحيل بي إن سبورتس
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