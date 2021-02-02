منافس الزمالك - الترجي يضيف 4 لاعبين لقائمة دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 12:04

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي قيد 4 لاعبين في القائمة الإفريقية لدوري الأبطال لموسم 2020-2021.

ويقع الترجي في المجموعة الرابعة والتي تضم الزمالك ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

وأضاف بطل إفريقيا 4 مرات: أنيس البدري ورائد الفادع وعبد الباسط خالد وويليام توجي.

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اضاف الترجي الرياضي التونسي اربعة لاعبين للقائمة الافريقية ✅🇧🇪✍ انيس البدري رائد الفادع باسيط عبدول خالد ويليام توغي

Posted by Espérance Sportive de Tunis on Monday, February 1, 2021

وكان أنيس البدري قد عاد لتمثيل الأحمر والأصفر بعد عام من ارتداءه قميص اتحاد جدة السعودي.

وانضم الغاني عبد الباسط خالد (24 عاما) قادما نادي مقدونيا خورخي المقدوني لمدة موسمين ونصف، نجح في تسجيل 8 أهداف خلال 14 مباراة خلال عام مع فريقه السابق.

فيما انضم المهاجم الإيفواري ويليام توجي قادما من ميخيلين البلجيكي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

كما عاد رائد الفادع لقيادة دفاع الترجي بعدما وقّع في ديسمبر الماضي.

الترجي يحتل صدارة ترتيب الدوري التونسي بعد مرور 11 جولة برصيد 25 نقطة من 10 مباريات.

ويستهل الترجي مشواره أمام تونجيث يوم 12 فبراير المقبل.

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