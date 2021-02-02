في اللحظات الأخيرة.. مينامينو ينضم إلى ساوثامبتون

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 11:30

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول

أعلن نادي ليفربول انتقال مهاجمه تاكومي مينامينو إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد ليفربول عبر موقعه أن الدولي الياباني سيتوجه إلى سانت ماري بعد الاتفاق مع ساوثامبتون في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.

لم يجد مينامينو فرصته في المشاركة مع الحمر باستمرار في ظل تألق الثلاثي الأمامي، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

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وشارك مينامينو في 31 مباراة منذ انضمامه من ريد بول سالزبورج في يناير 2020، وسجل 4 أهداف في مختلف المسابقات.

ويحتل ساوثامبتون المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي، وسيواجه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء.

بينما يحتل ليفربول المركز الثالث في الجدول ويستعد لمواجهة برايتون يوم الأربعاء.

ليفربول تاكومي مينامينو ساوثامبتون
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