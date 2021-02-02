بعد 6 أشهر في الظل.. أسامة إدريسي يغادر إشبيلية صوب أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عن ضم أسامة إدريسي قادما من إشبيلية الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأفاد أياكس أنه تعاقد مع الجناح الدولي المغربي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وانضم إدريسي إلى إشبيلية مطلع الموسم الجاري قادما من ألكمار، لكنه لم ينل ثقة المدرب جولين لوبيتيجي، واكتفى بخوض 12 مباراة فقط بقميص الفريق الأندلسي دون أن يسجل.

We'll give you a sign when... 🇲🇦#Idrissigns — AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2021

ووُلد إدريسي في هولندا لعائلة مغربية مهاجرة، وبدأ مسيرته الاحترافية في جرونينجن، قبل أن ينتقل إلى ألكمار في 2018 مقابل 2 مليون يورو.

وتألق إدريسي بقميص ألكمار وسجل معه 37 هدفا في 98 مباراة، كما صنع 25 هدفا.

إدريسي (24 عاما) مثّل هولندا في الفئات العمرية الصغرى، قبل أن يختار اللعب للمغرب على مستوى المنتخب الأول الذي ارتدى قميصه في 7 مناسبات، وتواجده في قائمته لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان إشبيلية قد ضم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز قادما من أتالانتا، مما فتح الباب أمام رحيل إدريسي.

ويعد إدريسي ثاني صفقة شتوية لـ أياكس بعد الفرنسي سيباستيان هالير القادم من وست هام يونايتد.