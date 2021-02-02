يوفنتوس يستعيد روجاني من رين.. ويعيره إلى كالياري

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 02:12

كتب : FilGoal

دانييلي روجاني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن انتقال لاعبه دنييلي روجاني إلى كالياري في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر يوفنتوس أن مدافعه الإيطالي سيلعب معارا إلى كالياري حتى نهاية الموسم.

وخاض روجاني النصف الأول من الموسم معارا إلى رين الفرنسي، لكنه لم يخض معه إلا مباراتين، ليتم إنهاء الإعارة بشكلٍ مبكرا، ثم انتقاله بشكل مباشر إلى كالياري.

روجاني (26 عاما) يلعب في يوفنتوس منذ 2012، وخاض معه 101 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا، وتوج معه بعشرة ألقاب.

ويمتلك روجاني 7 مباريات دولية بقميص منتخب إيطاليا، وتواجد في قائمة الانتظار لـ يورو 2016.

المدافع الإيطالي هو رابع صفقة شتوية لـ كالياري، بعد أرتورو كالابريسي، ورادجا ناينجولان، وألفريد دونكان.

يوفنتوس في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد 6 أشهر في الظل.. أسامة إدريسي يغادر إشبيلية صوب أياكس ساعة | أوروبا
يوفنتوس يستعيد روجاني من رين.. ويعيره إلى كالياري 2 ساعة | الدوري الإيطالي
لمزيد من "الماته".. فالنسيا يضم أوليفا 2 ساعة | الدوري الإسباني
عودة إلى المهد.. خيسي ينضم إلى لاس بالماس 2 ساعة | أوروبا
أرسنال يعير ويلوك وميتلاند نايلز إلى نيوكاسل ووست بروميتش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ يعير مدافعه الأمريكي إلى هوفنهايم 2 ساعة | الدوري الألماني
بعد أن "أنقذ حياة ليفربول".. ماتيب يغيب حتى نهاية الموسم 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
اكتملت المعادلة.. موستافي يغادر أرسنال وينضم إلى شالكه 3 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك