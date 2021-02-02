يوفنتوس يستعيد روجاني من رين.. ويعيره إلى كالياري
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 02:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن انتقال لاعبه دنييلي روجاني إلى كالياري في سوق الانتقالات الشتوية.
دانييلي روجاني
النادي : كالياري
وذكر يوفنتوس أن مدافعه الإيطالي سيلعب معارا إلى كالياري حتى نهاية الموسم.
Ufficiale | @DanieleRugani in prestito al @CagliariCalcio ➡️ https://t.co/1GxkZANhGU pic.twitter.com/L2T4qK2hBz— JuventusFC (@juventusfc) February 1, 2021
وخاض روجاني النصف الأول من الموسم معارا إلى رين الفرنسي، لكنه لم يخض معه إلا مباراتين، ليتم إنهاء الإعارة بشكلٍ مبكرا، ثم انتقاله بشكل مباشر إلى كالياري.
روجاني (26 عاما) يلعب في يوفنتوس منذ 2012، وخاض معه 101 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا، وتوج معه بعشرة ألقاب.
ويمتلك روجاني 7 مباريات دولية بقميص منتخب إيطاليا، وتواجد في قائمة الانتظار لـ يورو 2016.
المدافع الإيطالي هو رابع صفقة شتوية لـ كالياري، بعد أرتورو كالابريسي، ورادجا ناينجولان، وألفريد دونكان.