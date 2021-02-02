أرسنال يعير ويلوك وميتلاند نايلز إلى نيوكاسل ووست بروميتش

أعلن نادي أرسنال عن انتقال جو ويلوك إلى نيوكاسل يونايتد، وأينسلي ميتلاند نايلز إلى وست بروميتش ألبيون.

وذكر أرسنال أن ويلوك سيلعب في نيوكاسل معارا حتى نهاية الموسم، وكذلك ميتلاند نايلز سيقضي 6 أشهر معارا إلى وست بروميتش.

وقال ميكيل أرتيتا عن ميتلاند نايلز: "أينسلي موهوب للغاية ونحن فخورون بالعمل الدؤوب والتطور الذي وصل إليه".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "قرار إعارته إلى وست بروميتش هو من أجل أينسلي ولدعم تطوره بشكل أكبر".

وواصل: "سيتواجد في نادٍ مميز بالدوري الإنجليزي، ونتمنى له التوفيق في فترته مع وست بروميتش".

وقال أرتيتا عن ويلوك: "إنه لاعب شاب بإمكانيات عظيمة، كما أ،ه يتطور بشكل مميز".

وأتم: "لكنه يحتاج إلى اللعب بشكل دائم في هذا الوقت من مسيرته، وفي نيوكاسل سيجد مدربا مميزا، نتمنى له الأفضل حتى نهاية الموسم".

ميتلاند نايلز (23 عاما) ظهير إنجليزي وخريج أكاديمية أرسنال، سبق له اللعب معارا إلى إبسويتش تاون قبل عدة سنوات.

وشارك ميتلاند نايلز الذي يجيد اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى، في 121 مباراة بقميص الفريق الأول لـ أرسنال، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

ويمتلك ميتلاند نايلز 3 مباريات دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، كما توج بكأس العالم للشباب في 2017.

من جانبه، فـ ويلوك (21 عاما) لاعب وسط إنجليزي وهو خريج أكاديمية أرسنال أيضا، وسيغادر جدران المدفعجية لأول مرة على الإطلاق منذ انضمامه إليه عام 2004 في عمر الخامسة.

ويمتلك ويلوك 78 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 4 أهداف.

وكان أرسنال قد أعلن عن رحيل شكودران موستافي إلى شالكه الألماني في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.