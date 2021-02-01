المقاولون يكشف سبب عدم نجاحه في ضم ربيعة من الأهلي

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - مران الأهلي

كشف محسن صلاح رئيس المقاولون العرب سبب عدم قدرة ناديه على ضم رامي ربيعة مدافع الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المنصرمة.

وقال رئيس المقاولون عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "كنا في أشد الحاجة لرامي ربيعة وتمنيت أن ننجح في ضمه".

وواصل "لكن عندنا أتممنا الإجراءات كان ينقصنا موافقة محمود الخطيب كان باب الانتقالات أغلق بالفعل".

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وخرج رامي ربيعة من قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية ويتواجد حاليا في مصر بعدما لم يسافر مع بعثة الفريق إلى قطر.

وعن اهتزاز النتائج قال: "لا نحاسب بالقطعة، ونعرف عماد النحاس جيدا وليس مجرد بداية غير موفقة تجعلنا نغير رأينا فيه ونحن نتمسك به لآخر لحظة".

ويحتل المقاولون المركز الـ11 بعشرة تقاط بعد خوضه لعشرة مباريات في الدوري.

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