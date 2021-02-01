عودة مباشرة إلى إسبانيا.. بلد الوليد يستعير أولازا من بوكا جونيورز

أعلن نادي بلد الوليد عن التعاقد مع لوكاس أولازا قادما من بوكا جونيورز في سوق الانتقالات الشتوية.

وينضم أولازا إلى بلد الوليد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعد أن قُطعَت إعارته إلى سيلتا فيجو.

أولازا (26 عاما) لعب معارا من بوكا جونيورز إلى سيلتا فيجو منذ صيف 2019، لكنه رحل عن النادي الجاليثي 6 أشهر قبل الموعد الأصلي لانتهاء عقده.

🤝 Todo en orden para que @LucasOlaza empiece a vestir la blanquivioleta. 💜🤍 pic.twitter.com/iA6lPWsxZa — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) February 1, 2021

ظهير أيسر أوروجواي خاض 18 مباراة مع سيلتا فيجو خلال الموسم الحالي، لكنه رحل بعد انتداب آرون مارتين.

وتكوّن أولازا في ريفر بليت مونتيفيديو، ولعب لـ أتليتكو بارانينسي البرازيلي، ودانوبيو، وتاييرس الأرجنتيني، قبل أن يستقر به الحال في بوكا جونيورز منذ 2018 على سبيل الإعارة أولا ثم بشكل نهائي.

ويتميز أولازا بعرضيته الدقيقة وقدرته الفائقة على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة.

ولم يخض أولازا أي مباراة دولية مع منتخب أوروجواي الأول، لكنه حصل على المركز الثاني في كأس العالم للشباب 2013 مع السيليستي.

ويعد أولازا الصفقة الشتوية الثانية لـ بلد الوليد –المملوك للظاهرة رونالدو نازاريو-، بعد المهاجم البوسني كينان كودرو الذي تم استعارته من أتليتك بلباو.

ويحتل بلد الوليد المركز 17 في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز الهبوط.