رحلة إسبانية ثامنة لعائلة كودرو.. أتليتك بلباو يعير مهاجمه إلى بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد عن التعاقد مع كينان كودرو قادما من أتليتك بلباو في فترة الانتقالات الشتوية.

كينان كودرو النادي : أتليتك بلباو الدوري الإسباني

وذكر بلد الوليد أن كودرو ينضم إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يظهر كودرو مع أتليتك بلباو هذا الموسم إلا في 3 مباريات –بواقع 41 دقيقة- سجل خلالها هدفا واحدا، وخرج من قائمة مباراتي كأس السوبر الإسباني الذي توج به الفريق الباسكي مؤخرا.

كودرو (27 عاما) مهاجم دولي بوسني مولود في مدينة سان سيباستيان الإسبانية بإقليم الباسك، مما أهّله لتمثيل أتليتك بلباو صاحب القوانين الصارمة في انتداب اللاعبين المحليين فقط.

وتكوّن كودرو في ناشئي ريال سوسيداد، قبل أن يلعب لاحقا لأندية أوساسونا، وماينتس، وجراسبهوبر، وكوبنهاجن، حتى عاد إلى إسبانيا من بوابة أتليتك بلباو في صيف 2019، وخاض معه 27 مباراة إجمالا سجّل خلالها 4 أهداف.

وكينان هو نجل محمد "ميهو" كودرو مهاجم يوغوسلافيا والبوسنة والهرسك السابق، الذي لعب لأندية ريال سوسيداد، وبرشلونة، وتينيريفي، وديبورتيفو ألافيس خلال التسعينيات.

ويعاد كينان وميهو هما أول أب وابن يمثلان منتخب البوسنة والهرسك على الإطلاق.

ويمتلك كينان كودرو 9 مباريات دولية مع البوسنة والهرسك سجّل خلالها هدفين.

ويعد كودرو هو أول صفقة شتوية يبرمها النادي الإسباني المملوك للظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو.

ويحتل بلد الوليد المركز 16 في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.