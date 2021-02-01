بعد مفاوضات شرسة.. برايتون يضم كايسيدو موهبة الإكوادور

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 22:40

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو - برايتون

أعلن نادي برايتون هوف ألبيون الإنجليزي، عن ضم مويسيس كايسيدو قادما من إنديبيندينتي دل فاييه الإكوادوري، في سوق الانتقالات الشتوية.

مويسيس كايسيدو

النادي : انديبيندانتي سانتا

برايتون

وذكر برايتون أنه نجح في ضم موهبة الإكوادور بعقد يمتد حتى 2025.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي في وقتٍ سابق، أن الصفقة ستكلف برايتون 6 ملايين يورو.

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وارتبط اسم كايسيدو بعدة أندية إنجليزية كبرى مثل مانشستر يونايتد، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وإيفرتون، قبل أن يظفر به برايتون بعد معركة تفاوضية شرسة.

وصرّح جراهام بوتر المدير الفني لـ برايتون: "ليس سرا أننا عملنا بجد لجلب كايسيدو إلى النادي، نحن سعداء للغاية بوصوله أخيرا".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "سيحتاج إلى بعض الوقت ليتأقلم مع المجموعة، ونحن أيضا سنحتاج إلى الوقت للتعرف عليه".

وأتم: "لقد ظهر بشكل مميز في الإكوادور وسجّل ظهوره الدولي بعمر 18 عاما، إنه صفقة رائعة، لكن من المهم أن نعطيه الوقت الكافي للتأقلم".

كايسيدو (19 عاما) لاعب وسط إكوادوري يعد أحد أهم المواهب الشابة في أمريكا الجنوبية.

وخاض كايسيدو 31 مباراة مع إنديبيندينتي دل فاييه منذ تصعيده للفريق الأول في 2019، وسجّل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وسجّل كايسيدو ظهوره الدولي مع منتخب الإكوادور الأول في 4 مباريات بتصفيات كأس العالم، ونجح في هز شباك أوروجواي، كما صنع هدفين أمام بوليفيا، وهدفا أمام كولومبيا.

مويسيس كايسيدو برايتون في إنجلترا
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